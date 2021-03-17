الملف الحكومي بين باسيل والسفير الروسي

على مدى أكثر من ساعتين، استقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في دارته في اللقلوق، السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف في حضور المستشار السياسي في السفارة والنائب السابق أمل ابو زيد. وجرى نقاش مفصّل في أوضاع لبنان ومتغيرات المنطقة. وتطرق البحث الى الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومة وخلفياتها.واستعرض الجانبان العلاقات الروسية اللبنانية بكل أبعادها وآفاق التعاون بين البلدين، وتحدثا في ملف الازمة السورية وضرورة توفير متطلبات الحل السياسي في سوريا وعودة النازحين السوريين الى أرضهم.