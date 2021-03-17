عون للبنانيين عبر الحريري: فلّو

علق مرجع بارز على الكلمة التي وجهها رئيس الجمهورية مساء اليوم "إلى اللبنانيين" بالقول: "هذه ليست كلمة إلى اللبنانيين بل إلى سعد الحريري تحديداً. وربما اختصر من خلال الحريري ما يريد قوله للبنانيين"فلّو"."