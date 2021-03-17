رئيس الأركان في قيادة الشرطة العسكرية ناقلاً توجيهات قائد الجيش: للتحلي بالمزيد من اليقظة

تفقد رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى قائدها والضباط والعسكريين، واستمع إلى إيجاز عن مختلف المهمات التي تنفذها أقسامها ووحداتها، ومن ثم جال في مختبرات قسم الأدلة الجنائية مطلعا على التطور الحاصل في مجال ضبط الأدلة وتحليلها.وتوجه اللواء الركن العرم إلى العسكريين بكلمة، أشاد فيها بدور "الشرطة العسكرية الفاعل على صعيد الجيش وعملها في مجالي التحقيقات وإدارة السجون، لناحية الالتزام بالقوانين ومبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع الموقوفين والتقيد الصارم بالشروط الصحية في ظل جائحة كورونا"، ومنوها بأدائها "الذي يمثل عنوان الانضباط ويحفظ هيبة المؤسسة العسكرية، التي هي ضمير الوطن والدرع الحصين الذي يحمي المواطن من كل شر".وفي الختام نقل رئيس الأركان توجيهات قائد الجيش لجهة "ضرورة التحلي بالمزيد من الوعي واليقظة لتخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشيرا إلى أن "الجيش لم يتردد في استخدام إمكاناته وقدراته المتوفرة في ضبط الأمن والحفاظ على السلم الأهلي".