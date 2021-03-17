في الضنية...إصابة 3 مسعفين جراء حادث سير

تعرضت آلية إسعافية تابعة لجهاز الطوارئ والإغاثة في الضنية، لحادث سير- أثناء تأدية الفريق لمهمة إسعافية - في منطقة عاصون قرب مطعم الكوثر، نتيجة انزلاق السيارة بفعل الأمطار التي تساقطت ليل الأربعاء 17/3/2021؛ مما أدى إلى إصابة ثلاثة مسعفين برضوض خفيفة، وقد عملت فرق الإسعاف على إسعافهم ميدانياً، ونقل أحدهم إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.