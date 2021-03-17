الرئيس ميقاتي: كنا نتمنى أن تكون مقاربة عون للأمور غير محكومة بالاعتبارات الشخصية

قال الرئيس نجيب ميقاتي: "نأسف للكلام الذي سمعناه من فخامة الرئيس ميشال عون وطريقة التخاطب التي توجه بها إلى الرئيس المكلف، وكنا نتمنى، في هذا الظرف، أن تكون مقاربة فخامته للأمور أكثر منطقية وبما يتناسب مع مصلحة البلد، ولا تكون محكومة بالاعتبارات الشخصية لفخامة الرئيس وفريقه.وفي مطلق الاحوال، ولاننا حريصون على البلد ووحدته وسلامته، ندعو دولة الرئيس المكلف إلى المبادرة هذه المرة أيضاً، وتقديم التشكيلة الحكومية التي يراها مناسبة وفق المعيار الذي وضعه عند تكليفه وهو تشكيل حكومة اختصاصيين. وليتخذ فخامة الرئيس الموقف الوطني الذي يتناسب مع الأوضاع الخطيرة التي نمر بها".