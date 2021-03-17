ضاهر: إذا بقي التعاطي السياسي بهذه الخفة لن تبقى الليرة قابلة للتحويل

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على "تويتر": "هل تبقى الليرة اللبنانية عملة قابلة للتحويل وتجد من يشتريها مقابل الدولار؟. طبعا لا إذا ما بقي التعاطي السياسي بهذه الخفة. وقد نجد الكثير من المصانع تقفل أبوابها اذا لم تستطع استيراد المواد الاولية وكذلك سيفعل مستوردو السلع الغذائية. عندها نكون قد وصلنا لا سمح الله الى المجاعة".