البستاني: الرئيس عون وضع النقاط على الحروف

غرد النائب فريد البستاني عبر "تويتر": "الرئيس عون وضع اليوم النقاط على الحروف. لا مجال لاضاعة الوقت بعد الان، فالطريقة الدستورية الصحيحة لتشكيل الحكومة معروفة وهي التي تضع البلاد على طريق الخلاص".