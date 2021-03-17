لبنان

البستاني: الرئيس عون وضع النقاط على الحروف

Lebanon 24
17-03-2021 | 22:45
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غرد النائب فريد البستاني عبر "تويتر": "الرئيس عون وضع اليوم النقاط على الحروف. لا مجال لاضاعة الوقت بعد الان، فالطريقة الدستورية الصحيحة لتشكيل الحكومة معروفة وهي التي تضع البلاد على طريق الخلاص".
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فريد البستاني

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