درويش: نخشى الفوضى

غرّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "يبدو أن المراوحة عنوان المرحلة وأكثر ما نخشاه أن تكون العناوين الظاهرة من الجميع تخفي عمقًا أبعد من الأشخاص ومن لبنان".وأضاف: "نحن بحاجة إلى الحكمة من الكبار أو ما بقي منهم في هذا الوطن أكثر من أي وقت مضى وإلا تعطلت لغة الكلام والطبيعة لا ترضى الفراغ وبغياب الحكمة نخشى ملىء الفراغ بالفوضى".