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Lebanon 24
18-03-2021 | 00:05
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فوجئ رئيس وفد حزبي، خلال المحادثات في خارجية دولة كبرى "بمعلومات ما" لدى المكلف بالملف اللبناني، بدقة معلوماته، وقوة محاججاته، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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