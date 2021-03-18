لبنان

أوامر عليا للحدّ من إرتفاع الدولار

Lebanon 24
18-03-2021 | 00:08
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صدرت "أوامر عليا" من جهات نافذة، وغير سياسية، بالحدّ من إرتفاع الدولار في السوق السوداء أمس، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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