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لبنان
أوامر عليا للحدّ من إرتفاع الدولار
Lebanon 24
18-03-2021
|
00:08
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صدرت "أوامر عليا" من جهات نافذة، وغير سياسية، بالحدّ من إرتفاع الدولار في السوق السوداء أمس، وفق أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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