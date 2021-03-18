لبنان

مصارف تُقفل فروعها في بيروت

Lebanon 24
18-03-2021 | 00:14
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بدأت مصارف كبرى، إقفال فروع لها في العاصمة على خلفية عدم الانتاجية، وشدّ الأحزمة، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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