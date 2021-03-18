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لبنان
لقاء عون والحريري حاسم اليوم
Lebanon 24
18-03-2021
|
00:17
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قالت مصادر معنية عبر "اللواء" ان "الاجتماع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، حاسم ونهائي، ودعت الرئيسين عون والحريري لمراجعة متأنية للتجربة التي مضت منذ تكليف الرئيس الحريري في 22 ت1 2020 تأليف الحكومة، وعدم الذهاب إلى القطيعة الأخيرة، في حال ينتظر الشعب اللبناني معجزة صدور المراسيم، لا الذهاب إلى الجحيم".
المصدر:
اللواء
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