لبنان

عون والحريري: واحدة بواحدة

Lebanon 24
18-03-2021 | 00:41
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أكّدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "بعد كلمة رئيس الجمهورية أمس بشأن دعوته الحريري التأليف أو الإفساح في المجال أمام شخصية أخرى في حال عدم القدرة على التأليف وبيان الرد من الرئيس المكلف ينتظر معرفة الخطوة المقبلة مع العلم ان الرئيس الحريري فنّد في بيانه ما يرغب في أن يقوله".

ورأت المصادر إن "ما يفهم أيضا من الكلمة الرئاسية أن الرئيس عون قدّم مبادرة بالدعوة ولم يقطع أي حبل يتصل بالتشكيل بالتعاون مع الرئيس المكلف".

ولفتت المصادر إلى أن "الوضع الراهن لم يعد يسمح بإطالة الأزمة، لكن السؤال المطروح ما إذا كان خرق ما يسجل وما اذا كانت هناك فرصة جديدة للتوافق على عملية تأليف الحكومة أو أن هناك من قرار يتخذه رئيس الحكومة المكلف".
المصدر: اللواء
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