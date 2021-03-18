المبادرات لم تتقدّم.. والمواقف على حالها

أكّد مصدر متابع لإتصالات تشكيل الحكومة عبر "اللواء" ان "اي تقدّم في المفاوضات والمبادرات لم يحصل بعد برغم عودة تحرّك اللواء عباس ابراهيم اليوم، ولا زالت المواقف على حالها، لا سيما لجهة رفض الرئيس المكلف سعد الحريري اي صيغة تتضمن بشكل مباشر او غير مباشر الثلث الضامن لرئيس الجمهورية وللتيار الوطني الحر".وتقول المصادر ان "تحرّك الساعين للحل هدفه بالدرجة الاولى لجم ارتفاع الدولار وطمأنة العاملين في القطاع الاقتصادي والانتاجي والتجاري، ومحاولة بث أجواء إيجابية لتهدئة الشارع".