مسؤولون لبنانيون معرّضون لعقوبات خليجية

علمت "السياسة" الكويتية أن "موضوع العقوبات الخليجية جدّي ويخضع لنقاشات بين المعنيين، بانتظار اكتمال صورته النهائية، ليُبنى على الشيء مقتضاه، في ظل استياء خليجي واضح لم يعد خافياً على أحد، من أداء الكثير من المسؤولين اللبنانيين الذين يتحملون مسؤولية أساسية في انهيار لبنان".