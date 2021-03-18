لبنان

لبنان يواجه خطراً جدياً على الأمن الغذائي

Lebanon 24
18-03-2021 | 01:18
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أكدت مصادر معارضة ل"السياسة" الكويتية أن "لبنان يواجه خطراً جدياً على الأمن الغذائي مع تناقص المواد والسلع الأساسية من المخازن والسوبرماركات التي باتت تشهد صوراً ومشاهد لم تحصل حتى في عز الحرب الأهلية، لإشكالات بين المواطنين للحصول على السلع المدعومة التي كشفت معلومات أن عصابات تعمل على تهريبها إلى خارج لبنان، أو إلى بيعها داخله بأسعار مرتفعة، باعتبارها سلعاً غير مدعومة".
المصدر: السياسة الكويتية
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