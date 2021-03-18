سعد لـ"الأنباء": الجياع في الشارع ما زالوا حتى الساعة يتصرّفون بتهذيب

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب د. فادي سعد أن "الانهيار النقدي والاقتصادي الذي يشهده لبنان هو نتيجة طبيعية لغباء السلطة في ممارسة الحكم، وفي مقاربة الأزمات بطريقة خنفشارية"، معربا بالتالي عن أمله ألا يصل الغضب الشعبي في الشارع، إلى فوضى عامة تدخل البلاد في المجهول، حيث الصعوبة القصوى في لملمة أشلاء الدولة".

واعتبر انه "وباستثناء بعض الخروقات، إلا ان الجياع في الشارع، ما زالوا حتى الساعة يتصرفون بتهذيب، من منطلق إعطاء الفرصة للمسؤولين، لاسيما القيمين على تشكيل حكومة الإنقاذ، للإسراع في معالجة الخلل".



وعن قراءته لجديد تحرك بيئة "حزب الله" في الشارع اعتراضا على انهيار لقمة العيش، لفت سعد في تصريح لـ"الأنباء": "ما من عاقل في لبنان، يعتبر اي طائفة او جماعة بمنأى عن الجوع والعوز، او ان باستطاعة السلاح القابض على قرار الحرب والسلم، والحامي للفساد والفاسدين، والذي تسبب بعزل لبنان عربيا، ان يملأ بطون مناصريه ويروي عطشهم، وهو ما سبق ان حذرنا منه مرارا وتكرارا، انطلاقا من تجاربنا وخبراتنا في قراءة المسارات والأحداث والوقائع، معتبرا بالتالي ان سلاح الجوع أعتى واكثر فعالية من خطابات شد العصب، وها هو اليوم قد دفع بالبيئة الحاضنة للسلاح إلى سحب البساط من تحت مالكه".