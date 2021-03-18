لبنان

الامن الذاتي

Lebanon 24
18-03-2021 | 04:27
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لوحظ أن أحزابا وتيارات سياسية فعّلت إجراءاتها ومساعداتها بعد انفلات الشارع، وفي وضعية تشبه إلى حدّ كبير الأمن الذاتي
المصدر: النهار
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الأمن الذاتي

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