لبنان

زيارات غامضة

Lebanon 24
18-03-2021 | 04:30
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غادرت قيادات سياسية بيروت في الأيام الاخيرة، منها من عاد في اليوم عينه، وبعضها مكث أياما من دون معرفة الأسباب والدوافع حول الزيارات وأهدافها
المصدر: النهار
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