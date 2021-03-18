لبنان

فساد التلقيح... تابع

Lebanon 24
18-03-2021 | 04:34
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في ظل الانشغال بارتفاع سعر الدولار تبين ان وتيرة توزيع اللقاحات من خارج المنصة الرسمية قد عادت الى وتيرة متصاعدة لبعض المحظيين والمتموّلين.
المصدر: نداء الوطن
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