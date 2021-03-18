لبنان

فساد البواخر مستمر

Lebanon 24
18-03-2021 | 04:42
A-
A+
Doc-P-804224-637516395798913940.jpg
Doc-P-804224-637516395798913940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر مصدر قضائي أنّ الفساد في ملف تزويد البواخر بالفيول يوازي الفساد في ملف استقدام البواخر، ما يبرر امتناع إحدى الشركات المعنية عن المطالبة بقبض مستحقاتها لمدة خمسة عشر شهراً.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الصحافي فارس الجميل عبر "الجديد": الرئيس ميقاتي يطلب تحرك القضاء في ملف البواخر وليس هو من وقع العقد مع الأتراك
lebanon 24
18/03/2021 06:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عصام سليمان: الدولة إنهارت والقضاء صار "مشرشحاً"
lebanon 24
18/03/2021 06:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الخارجية الأميركية: نراقب محاولات القضاء التركي لحل "حزب الشعوب الديمقراطي"
lebanon 24
18/03/2021 06:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تجار عكار ناشدوا مجلس القضاء الأعلى التدخل لضبط المنصات
lebanon 24
18/03/2021 06:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء

بواخر

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2021-03-18
06:00 | 2021-03-18
06:46 | 2021-03-18
06:39 | 2021-03-18
06:28 | 2021-03-18
06:26 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website