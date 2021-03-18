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لبنان
عون يشعل "حرب إلغاء" التكليف.. والحريري يرد: "إجري على إجرك"
Lebanon 24
18-03-2021
|
06:00
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كتبت "نداء الوطن": على قاعدة "لازم يعمل شي الرئيس" التي شدد عليها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في مقابلته المتلفزة الأخيرة، لم يتأخر رئيس الجمهورية ميشال عون في تلبية الإرادة "الباسيلية" السامية، فـ"عمل شي... ما بينعمل"، حسبما جاءت التعليقات السياسية الأولية أمس على إقدامه على خطوة تسطير "مذكرة جلب" بحق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا، ممعناً في إهانته مباشرةً على الهواء، بعد إهانته سابقاً في التسجيل المسرّب من القصر.
عملياً، أشعل عون مساءً "حرب إلغاء" تكليف الحريري، مصوّباً مدفعية قصر بعبدا باتجاه "بيت الوسط" ليحاصر الرئيس المكلف بين خيارين: "الاستسلام للشروط العونية أو التنحي عن مهمة التأليف"، الأمر الذي سرعان ما لاقى رداً نارياً بالأعيرة الرئاسية الثقيلة من الحريري، وضع من خلاله عون أمام معادلة: "إجري على إجرك".
إذاً، بعدما استنفد عون كل محاولات إحراج الحريري لإخراجه، وخابت مساعي الدائرة الاستشارية الرئاسية لابتداع "فتوى دستورية" تتيح نزع ورقة التكليف من قبضته، زادت إطلالة رئيس الجمهورية أمس "طين التأليف بلة" كما رأت مصادر مواكبة للملف الحكومي، معتبرةً أنّ ما أقدم عليه عون "سابقة موصوفة، إذ لم يسبق أن خاطب رئيس جمهورية رئيس حكومة مكلفاً بهذا الشكل المهين علناً"، ورأت في ضوء ذلك أنّ الأمور بلغت "مستويات غير مسبوقة من التصعيد والتراشق الرئاسي" مبديةً خشيتها من "احتدام الأزمة لتسلك مسار الاشتباك الطائفي بين الرئاستين الأولى والثالثة".
باختصار، وبانتظار نتيجة تلبية الحريري الدعوة "الفورية" لزيارة قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة، اعتبرت المصادر أنّ عون "قلب طاولة التأليف" في وجه الجميع وليس في وجه الحريري وحده، فهو سعى من خلال كلامه أمس إلى قصف كل جبهات "الوساطات والمبادرات والضغوطات الداخلية والخارجية على حد سواء" معلناً بالفم الملآن أنّ حكومة برئاسة الحريري "ما في"، وأي بحث لحل معضلة التأليف يجب أن ينطلق بدايةً من "إعادة تكليف شخصية أخرى غير الحريري".
المصدر:
نداء الوطن
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