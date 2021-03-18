اتصالات سعيا لـ "حل وسط" بين عون والحريري

كتبت " نداء الوطن": شهدت الساعات الثماني والأربعين الماضية سلسلة اتصالات ولقاءات مكثفة بهدف محاولة إيجاد "حل وسط" بين قصر بعبدا وبيت الوسط، وجرت على هذا الأساس محاولات مع الرئيس المكلف لـ"حلحلة" موقفه إزاء تشكيلة الحكومة "بعددها ونوعية وزرائها" غير أنّ المشكلة الحقيقية بقيت تتمحور عند إصرار رئيس "التيار الوطني" على الاستحواذ على الثلث المعطل في أي تشكيلة حكومية، فإما 6 وزراء + وزير للطاشناق في حكومة مؤلفة من 18 وزيراً أو 8 وزراء في حكومة عشرينية، الأمر الذي يرفضه الرئيس المكلف رفضاً قاطعاً، مبدياً تمسكه بوجوب انتزاع موافقة رئيس الجمهورية على توقيع تشكيلة خالية من الثلث المعطل أولاً، وإلا فإنّ أي حديث حول توسعة الحكومة أو من ستؤول إليه حقيبة الداخلية أو حقيبة العدل لن يكون سوى "مضيعة للوقت".وكتبت " الديار": لم تحرز المساعي التي لم تتوقف اي تقدم يذكر، وقال مصدر مطلع للـ «الديار» ان الرئيس بري الذي نشط مؤخرا للدفع باتجاه الحل وتسريع الاتفاق على تشكيل الحكومة التزم الصمت مفضلا عدم الكلام او التعليق على كل ما يقال في هذا الموضوع.واضاف المصدر انه لم يطرأ اي جديد في الساعات الماضية بعد ان عادت الامور الى المربع الاول بسبب استمرار الخلاف بين الرئيسين عون والحريري حول الافكار والصيغ التي طرحت اكان على اساس حكومة الـ ١٨ او حكومة الـ ٢٠.