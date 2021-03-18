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لبنان
درويش: الامور على حالها والحل خارجي
Lebanon 24
18-03-2021
|
06:28
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قال عضو "كتلة الوسط المستقل" النائب علي درويش لـ"الأنباء" الالكترونية": "اذا استمرينا على ما نحن عليه فلن نصل الى نتيجة، فالمطلوب ان نخرج بحكومة في أسرع وقت وإلا سنظل بتراجع مستمر حتى نصل الى القعر"، مشددا على ان "المهم هو انقاذ البلد مما هو عليه بعد وصول الدولار الى 15 ألف ليرة وانعكاسه ارتفاعا في أسعار معظم السلع الاستهلاكية".
واعتبر ان الجميع "ينتظر الاقليم المأزوم والكلام الذي سمعناه من عون والحريري يفيد بأن الأمور ما زالت على حالها وأن المراوحة مستمرة وأن الحل خارجي".
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