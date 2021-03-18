لبنان

العثور على جثة شاب عشريني في صيدا (صورة)

Lebanon 24
18-03-2021 | 08:36
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عثر على جثة الشاب الفلسطيني ك.ق (مواليد 1999) من سكان عين الحلوة، في أحد أزقة حي القملة بالقرب من مسجد الزعتري في صيدا، وعلى الأثر حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيق لكشف الملابسات.
 
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عين الحلوة

جثة

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