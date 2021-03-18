لبنان

سرقة كابلات كهرباء في عيون السمك.. وإنقطاع التيار في عدد من الشوارع

Lebanon 24
18-03-2021 | 08:46
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اقدم مجهولون على سرقة كابلات التغذية الكهربائية في منطقة عيون السمك - قضاء المنية - الضنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24". 

وقد تسببت هذه السرقة بإنقطاع الكهرباء عن عدد من الشوارع حيث ناشد اهالي المنطقه المعنيين اعادة التيار الكهربائي. 
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لبنان

عبون السمك

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