18
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سرقة كابلات كهرباء في عيون السمك.. وإنقطاع التيار في عدد من الشوارع
Lebanon 24
18-03-2021
|
08:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقدم مجهولون على سرقة كابلات التغذية الكهربائية في منطقة عيون السمك - قضاء المنية - الضنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".
وقد تسببت هذه السرقة بإنقطاع الكهرباء عن عدد من الشوارع حيث ناشد اهالي المنطقه المعنيين اعادة التيار الكهربائي.
مواضيع ذات صلة
هل بدأت اسرائيل بسرقة الغاز اللبناني؟
Lebanon 24
هل بدأت اسرائيل بسرقة الغاز اللبناني؟
18/03/2021 12:57:50
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
Lebanon 24
سياسي عراقي يكشف: أخبار عن قيام شركة لبنانية بسرقة كرسي البابا!
18/03/2021 12:57:50
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة لسيارات في الشمال وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
Lebanon 24
عصابة نفذت أكثر من 44 عملية سرقة لسيارات في الشمال وجبل لبنان.. بقبضة "المعلومات"
18/03/2021 12:57:50
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة
Lebanon 24
توقيف 3 سوريين ولبناني في زحلة لقيامهم بعمليات سرقة
18/03/2021 12:57:50
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عبون السمك
سرقة
تابع
الأكثر قراءة
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
17:19 | 2021-03-17
17/03/2021 05:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:27 | 2021-03-17
17/03/2021 05:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:45 | 2021-03-18
لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر..بزي يتابع ومشرفية ملف موظفي مراكز الشؤون الاجتماعية
12:41 | 2021-03-18
"لن نعود للصفر"... الحجار: اعتذار الحريري غير وارد ولا حكومة فيها ثلث معطل
12:30 | 2021-03-18
جمهور حزب سياسي يهاجم حزبا حليفا
12:27 | 2021-03-18
الراعي يلتقي ابو شرف وعربيد
12:13 | 2021-03-18
وقفة احتجاجية لصيادلة امام وزارة الصحة
12:10 | 2021-03-18
شادي السيد مؤيدا مطالب اتحادات النقل البري: لن يموت لنا حق
فيديو
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 12:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact