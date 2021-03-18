سرقة كابلات كهرباء في عيون السمك.. وإنقطاع التيار في عدد من الشوارع

اقدم مجهولون على سرقة كابلات التغذية الكهربائية في منطقة عيون السمك - قضاء المنية - الضنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".



وقد تسببت هذه السرقة بإنقطاع الكهرباء عن عدد من الشوارع حيث ناشد اهالي المنطقه المعنيين اعادة التيار الكهربائي.