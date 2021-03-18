حزب الله محرج حكوميا.. وهذا ما سيفعله

فيما ينتظر ان يتناول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابه اليوم ملف الحكومة، افادت المعلومات ان حزب الله ابلغ المعنيين بالتشكيل الحكومي، مباشرة او عبر موفدين، بأن الجمود الراهن بات يشكل احراجا كبيرا له سياسيا وشعبيا ولا بد من السعي لبلورة تفاهم حكومي سريع، كي لا تدخل البلاد في توترات أمنية واجتماعية لا يتحملها احد.

وتفيد المعلومات ان الحزب ينسق في هذا المجال مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري سعيا للتقريب بين عون والحريري.

كما تضيف المعلومات ان وفد حزب الله الموجود في موسكو سمع تمنيا روسيا ببذل المزيد من الجهد من قبل الحزب لايجاد حل.

ولفتت الى "ان زيارة سفير روسيا ألكسندر روداكوف الى النائب باسيل امس تصب في اطار الضغط الروسي الموازي على فريق عون لايجاد حل".