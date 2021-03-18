لبنان

زحمة سير على اوتوستراد المحمرة وصولاً الى العبدة.. والسبب البضاعة المدعومة

Lebanon 24
18-03-2021 | 09:08
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يشهد اوتوستراد المحمرة وصولاً الى العبدة عكار زحمة سير غير مسبوقة حيث افادت المصادر لـ"لبنان 24" ان الزحمة التي تشهدها المحلة ناتجة عن توافد المواطنين الى احدى السوبر ماركت لشراء بضاعة مدعومة. 
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