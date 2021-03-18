لبنان

الطفل "موسى" يخسر معركته مع المرض

Lebanon 24
18-03-2021 | 09:16
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توفّي الطفل موسى علاء سكاف بعد معاناة مع المرض وهو من منطقة بحنّين - قضاء المنية. 
 
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