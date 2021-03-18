لبنان

الحكومة ستتشكل.. والا هذا ما سيحصل بعد 20 يوماً

Lebanon 24
18-03-2021 | 09:53
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شدد وزير الداخلية السابق مروان شربل، في حديث الى "صوت كل لبنان"، على أن الحكومة ستتشكل.

 

وعلّق شربل على الاشكال الذي حصل في عائشة بكار، متوقعاَ في ظلّ الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها إشكالات مماثلة يومياً، محذراً من تطور الامور اذا لم يتمكن المسؤولون من تشكيل حكومة، قد يساعد تأليفها في القيام بالإصلاحات والحصول على بعض المساعدات من الخارج.

 

وأمهل شربل المعنيين عشرين يوماً كحد أقصى للتأليف قبل تفاقم الأوضاع، منبّهاً الى أن السرقات هذا العام مضاعفة بالنسبة الى السنة الماضية وكذلك الجرائم.

 

وتعليقاً على الردود التي صدرت بالأمس عن كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، قال شربل: "اذا ما كبرت ما بتصغر."

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