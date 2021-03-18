لبنان

في طرابلس.. أُحضرت جثّة إلى المستشفى والأسباب مجهولة!

Lebanon 24
18-03-2021 | 10:26
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أحضرت المدعوة "ع. س." (31 عاماً) جثة إلى مستشفى "الإسلامي" في طرابلس، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".

وعرف أنّ "ع. س." هي من سكان منطقة الرفاعية - طرابلس، فيما لم تعرف أسباب الوفاة حتى الآن.
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