في طرابلس.. أُحضرت جثّة إلى المستشفى والأسباب مجهولة!

أحضرت المدعوة "ع. س." (31 عاماً) جثة إلى مستشفى "الإسلامي" في طرابلس، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".



وعرف أنّ "ع. س." هي من سكان منطقة الرفاعية - طرابلس، فيما لم تعرف أسباب الوفاة حتى الآن.