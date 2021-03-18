هل كان حزب الله في جو خطاب عون؟

بالرغم من التصعيد الخطابي بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، غير ان ما حصل بالامس من تراشق اعلامي قد يكون مدخلا جديا لبدء وصل ما انقطع بين الطرفين تمهيدا للحل الحكومي.

فهل جاء حديث عون، ومن ثم رد الحريري منسقا ضمن مبادرة ما؟ وهل اطلع الطرفان حلفاءهما على الافاق الموجودة امامهما ام ان ما حصل هو لحظة انفعالية ستزيد الاشتباك السياسي في المرحلة المقبلة؟

بحسب مصادر مطلعة فان "حزب الله" كان في جو كلمة الرئيس ميشال عون، وهو يرى انها كانت مبادرة حسن نية اضافية من قبل قصر بعبدا، خصوصا بعد التنازل عن الثلث المعطل، اذ انها دعوة للرئيس سعد الحريري علنا الى التفاهم، وان بأسلوب حاد ، ويمكن ان تشكل مدخلا جديا للحل.

وترى المصادر "ان "حزب الله" وبعد زيارته الروسية سيكون مستعدا للقيام بوساطات او للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري".

لكن المصادر اكدت "ان شيئا لن يحصل قبل معرفة الاجواء التي ستخرج من اجتماع الرئيسين في بعبدا والمتوقع بعد ظهر اليوم، لان نتيجة الاجتماع ستحدد امكانية تطوير التفاهمات او سقوطها".

لكن المصادر "ترى ان وجهة نظر حلفاء اخرين في قوى الثامن من اذار مختلفة، اذ ترى ان عون يناور بطريقة ذكية، ويحاول تضييع الوقت وترك الحريري داخل صورة التعطيل، خصوصا ان التحركات الشعبية باتت تستهدف قصر بعبدا بشكل رئيسي".

وتشير المصادر الى "ان كلام عون لا يمكن قراءته بإيجابية، فقد دعا رئيس حكومة للتنحي وهذه سابقة دستورية، اذ يبدو ان اتصالات عون التي جرت مع دولة اقليمية بعيدا عن الاضواء لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية".

من هنا تعتبر المصادر ان لقاء اليوم سيكون كاللقاءات السابقة، ولن يؤدي الى اي تطور نوعي في قضية تشكيل الحكومة... "