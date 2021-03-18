لبنان

"الطبّوش" بقبضة قوى الأمن.. ينقل المخدّرات من البقاع إلى الشّمال!

Lebanon 24
18-03-2021 | 10:44
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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص - ملقّب بـ"الطبّوش" - بنقل كميّة مخدّرات من البقاع إلى الشمال على متن آلية "بيك أب" لنقل الخُضار.

بتاريخ 14-3-2021 ونتيجة المتابعة والرصد والتعقّب، نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا محكمًا في منطقة ضهر البيدر، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم نقل وتعاطي مخدرات، يُدعى:

أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني).
بتفتيش الـ"بيك أب" ضُبط بداخله كميّة من المخدّرات، مخبّأة بطريقة متّقنة خلف مقعد السائق، وهي على الشكل التالي:

/1.5/ كلغ. من مادة الماريجوانا.
/2150/ حبّة مخدّرة من نوع "كبتاغون".
/260/ غ. من مادة السالفيا.
كمية من حبوب "XTC" المخدّرة.
مسدس حربي.
سُلِّمَ الموقوف والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص". 
 
 
 
 
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