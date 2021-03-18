"الطبّوش" بقبضة قوى الأمن.. ينقل المخدّرات من البقاع إلى الشّمال!

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة - بلاغاً جاء فيه: "في إطار ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص - ملقّب بـ"الطبّوش" - بنقل كميّة مخدّرات من البقاع إلى الشمال على متن آلية "بيك أب" لنقل الخُضار.بتاريخ 14-3-2021 ونتيجة المتابعة والرصد والتعقّب، نصبت له قوّة من المجموعة الخاصّة كمينًا محكمًا في منطقة ضهر البيدر، أسفر عن توقيفه، وتبيّن أنّه مطلوب للقضاء بجرم نقل وتعاطي مخدرات، يُدعى:أ. ع. (مواليد عام 1992، لبناني).