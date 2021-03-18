فتوحي عرض مع مشرفية لملف عودة النازحين

زار رئيس "الحزب اللبناني الواعد" فارس فتوحي وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية في مكتبه في الوزارة، وعرض معه لملف عودة النازحين السوريين الى بلادهم، واطلعه على نشاطات مؤسسة فارس فتوحي الاجتماعية في كسروان ومبادراتها، لاسيما في ظل ازمة كورونا والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.وقدم فتوحي لمشرفية الخطة الوطنية التي اعدها الحزب قبل فترة وعمل بموجبها على اعادة 4000 نازح سوري من كسروان على دفعات، بالتعاون مع الأمن العام، واتفق معه بحسب بيان، على "استمرار العمل بهذه الخطة بالتنسيق مع الوزارة وبالتعاون مع الامن العام".