"ألِّف أو اعتذِر".. "مستقبليّون" عن عون: ليته لم ينطق!

أخيرًا، قرّر رئيس الجمهورية ميشال عون أن يكسر صمتًا "لازمه" لفترة طويلة. أقرّ بنفسه بذلك، حين قال إنّه آثر الصمت "إفساحًا في المجال أمام المعالجات على كافة المستويات، وتفاديًا لأيّ حدث من جرّاء التجاذبات والانقسامات الحادة في المواقف السياسية وانهيار المنظومة الاقتصادية والمالية".



لكنّ عون حين كسر "صمته"، خرج بكلمةٍ تختصرها معادلة يردّدها المحيطون به منذ اليوم الأول لتكليف الحريري، من غير "مباركة" عون والفريق المحسوب عليه، فإما يؤلف حكومة "يرضى" عنها الأخير، وتتناسب مع تطلّعاته، وإما "يعتذر"، وهو الخيار الذي لم يعد خافيًا على أحد أنّه يتقدّم على التأليف، في قاموس "التيار".



كسر عون "الصمت"، من دون أن يسجّل "خرقًا" على خطّ "المعالجات" التي قال إنّه كان ينتظرها، أو يضمن الابتعاد عن "التجاذبات"، الي قال إنّه كان يسعى لـ"تفاديها"، بدليل أنّ كلمته لم تحمل أيّ "تنازلات" كان البعض يعتقد أنّها باتت "إلزاميّة"، ولم تعد "اختياريّة"، في ضوء الانهيار "الجنونيّ" وغير المسبوق الذي تشهده البلاد. لكنّ عون حين كسر "صمته"، خرج بكلمةٍ تختصرها معادلة يردّدها المحيطون به منذ اليوم الأول لتكليف الحريري، من غير "مباركة" عون والفريق المحسوب عليه، فإما يؤلف حكومة "يرضى" عنها الأخير، وتتناسب مع تطلّعاته، وإما "يعتذر"، وهو الخيار الذي لم يعد خافيًا على أحد أنّه يتقدّم على التأليف، في قاموس "التيار".كسر عون "الصمت"، من دون أن يسجّل "خرقًا" على خطّ "المعالجات" التي قال إنّه كان ينتظرها، أو يضمن الابتعاد عن "التجاذبات"، الي قال إنّه كان يسعى لـ"تفاديها"، بدليل أنّ كلمته لم تحمل أيّ "تنازلات" كان البعض يعتقد أنّها باتت "إلزاميّة"، ولم تعد "اختياريّة"، في ضوء الانهيار "الجنونيّ" وغير المسبوق الذي تشهده البلاد.

رمي للكرة!



رغم كلّ ما تمرّ به البلاد من ويلات، نتيجة الانهيار غير المسبوق على كلّ المستويات، في ضوء "تحليق" الدولار بوتيرة "جنونيّة" غير مفهومة ولا مبرَّرة، وانعكاسه "الكارثيّ" على حياة المواطنين، وجد "العونيّون" في كلمة رئيس الجمهورية المقتضبة، والخالية عمليًا من أيّ جديد، "فشّة خلق" وأكثر.



فمع أنّ "العونيّين" يمنّون النفس منذ فترة بخطوةٍ ما يمكن أن يقدم عليها الرئيس، وقد مهّد لها الوزير السابق جبران باسيل في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حين أوحى بأنّ البقاء في موقع "المتفرّج" لم يعد مُتاحًا، فإنّهم لم يتأخّروا في "التهليل" لكلامٍ عامّ، رأوا خلفه "رميًا للكرة" من الملعب الرئاسيّ إلى ميدان رئيس الحكومة المكلَّف، المسؤول برأيهم عن التعطيل والمماطلة.



يقول هؤلاء إنّ ما قام به الرئيس قد يكون كافيًا في هذه المرحلة، فهو "صارح" اللبنانيّين بحقيقة الأزمة، كما يراها، من دون أن يذهب إلى خطواتٍ "إشكاليّة" من شأنها "تعقيد" الأزمة، وإن كان بعض "العونيّين" يعتقد أنّ المراوحة الحاصلة حاليًا ستقود إليها في نهاية المطاف، ومن بينها "الفتوى" غير الدستوريّة ولا القانونيّة بسحب التكليف من "جيب" الرئيس المكلَّف. رغم كلّ ما تمرّ به البلاد من ويلات، نتيجة الانهيار غير المسبوق على كلّ المستويات، في ضوء "تحليق" الدولار بوتيرة "جنونيّة" غير مفهومة ولا مبرَّرة، وانعكاسه "الكارثيّ" على حياة المواطنين، وجد "العونيّون" في كلمة رئيس الجمهورية المقتضبة، والخالية عمليًا من أيّ جديد، "فشّة خلق" وأكثر.فمع أنّ "العونيّين" يمنّون النفس منذ فترة بخطوةٍ ما يمكن أن يقدم عليها الرئيس، وقد مهّد لها الوزير السابق جبران باسيل في إطلالته التلفزيونية الأخيرة، حين أوحى بأنّ البقاء في موقع "المتفرّج" لم يعد مُتاحًا، فإنّهم لم يتأخّروا في "التهليل" لكلامٍ عامّ، رأوا خلفه "رميًا للكرة" من الملعب الرئاسيّ إلى ميدان رئيس الحكومة المكلَّف، المسؤول برأيهم عن التعطيل والمماطلة.يقول هؤلاء إنّ ما قام به الرئيس قد يكون كافيًا في هذه المرحلة، فهو "صارح" اللبنانيّين بحقيقة الأزمة، كما يراها، من دون أن يذهب إلى خطواتٍ "إشكاليّة" من شأنها "تعقيد" الأزمة، وإن كان بعض "العونيّين" يعتقد أنّ المراوحة الحاصلة حاليًا ستقود إليها في نهاية المطاف، ومن بينها "الفتوى" غير الدستوريّة ولا القانونيّة بسحب التكليف من "جيب" الرئيس المكلَّف.

دان نفسه بنفسه!



لكنّ المقاربة "العونيّة" لكلمة الرئيس، وإن كانت محصورة بمنطق "رمي كرة المسؤولية"، وهو منطق لا يستقيم في ظلّ الأزمات المتفاقمة التي تتخبّط خلفها البلاد، لا يجد أيّ صدى لدى خصوم "العهد"، الذين يعتقدون أنّ رئيس الجمهورية "دان نفسه بنفسه" في كلمته المقتضبة، وأغرق نفسه بمتاهات كان في غنى عنها.



ويختصر "مستقبليّون" الموقف من كلمة الرئيس بعبارةٍ مقتضبة تشبه مضمون ما قاله، عنوانها "ليته لم ينطق"، حتى لا يقولوا إنّه "نطق كفرًا"، علمًا أنّهم يسجّلون أكثر من تحفّظٍ عليها، بدءًا من "مبادرة" الرئيس إلى دعوة الرئيس المكلَّف إلى قصر بعبدا، عبر كلمة متلفزة، في حين كان الحريّ به الاتصال به مباشرةً، وهو ما كان ينتظره الحريري منذ فترة طويلة.



أما المشكلة الأكبر في كلمة الرئيس، وفقًا لهؤلاء، عدا عن كونها ثبّتت "تصلّب" الفريق الرئاسي على مواقفه، من دون أن تنجح أزمات البلاد الكبرى في تغييرها ولو بالحدّ الأدنى المتيسّر، فتكمن في كونها "فضحت" على المكشوف ما يُحكى في الكواليس، عن قرار "عونيّ" مُتَّخَذ، ومفاده بأنّ لا حكومة ستتشكّل برئاسة الحريري، في معادلة يقف الدستور حاجزًا أمامها.



أبعد من كلمة الرئيس الجمهورية التي لم تأخذ بعين الاعتبار "صرخة" الناس المدوية منذ أيام، وأصرّت على التعامل معها كأنّها لم تكن، والتمسّك بشروط ومعايير التأليف، دونما أيّ تعديل، ثمّة من قرأ بوادر خلاف أعمق، برز خصوصًا في بيان الرئيس الحريري. ففي مقابل معادلة "ألِّف أو اعتذِر"، ثمّة معادلة أخرى، مفادها "وافِق على التشكيلة أو استقِل"، وفي الحالتيْن يبقى "المجهول" مصيرًا محتَّمًا للبلاد والعباد!