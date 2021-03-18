مرتضى كلف فرق وزارة الزراعة ضبط عملية بيع المستلزمات الزراعية المدعومة

أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى مذكرة إدارية قضت بتكليف فرق الوزارة في المصالح الإقليمية "متابعة ومراقبة بيع المستلزمات الزراعية المدعومة في الشركات والمؤسسات التي تعنى ببيع هذه المستلزمات على مساحة الأراضي اللبنانية".وشددت المذكرة على "المتابعة والإشراف المباشر وإعداد تقارير يومية عن سير هذه العملية" .