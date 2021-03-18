لبنان

صيدليات عاليه والمتن الأعلى التزمت الاضراب

Lebanon 24
18-03-2021 | 11:07
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أقفلت اليوم جميع الصيدليات ابوابها في منطقة عاليه والمتن الأعلى التزاما للاضراب الذي دعا اليه صيادلة لبنان تعبيرا عن الرفض للواقع الذي وصلوا اليه، واستنكارا لتحكم "مافياالدواء وحليب الاطفال في مصير المواطنين".
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صيدليات

لبنان

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