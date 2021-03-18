صيدليات عاليه والمتن الأعلى التزمت الاضراب

أقفلت اليوم جميع الصيدليات ابوابها في منطقة عاليه والمتن الأعلى التزاما للاضراب الذي دعا اليه صيادلة لبنان تعبيرا عن الرفض للواقع الذي وصلوا اليه، واستنكارا لتحكم "مافياالدواء وحليب الاطفال في مصير المواطنين".