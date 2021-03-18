جنبلاط عرض مع السفيرة الفرنسية التطورات الراهنة

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:



إستقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء الأربعاء، في كليمنصو، السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والوزير السابق غازي العريضي، وعرض معها التطورات السياسية الراهنة.