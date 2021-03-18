صيدليات بعلبك التزمت قرار الإقفال

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الصيدليات العاملة في بعلبك التزمت قرار الإقفال، تعبيرا عن رفضها للشح الحاصل في تسليم الدواء من قبل الشركات والمستودعات، وانقطاع أصناف عدة لديها، بالإضافة إلى تفلت سعر صرف الدولار وتسجيله ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة.