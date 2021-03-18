هذا ما أبلغه "حزب الله" لموسكو في الملف الحكومي

قالت مصادر متابعة لزيارة وفد "حزب الله" للعاصمة الروسية موسكو ان الحزب ابلغ المسؤولين الروس انه مصر على تسمية شخصية غير حزبية في الحكومة، وعلى ان تكون تسميته علنية ومن دون مواربة...