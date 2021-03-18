جمهور حزب سياسي يهاجم حزبا حليفا

لاحظ متابعون قيام جمهور حزب سياسي لبناني بمهاجمة حزب حليف له بطريقة ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ان الانتقاد والهجوم وصل الى قضايا اساسية.



وقال المتابعون ان هذا الهجوم يهدف الى الضغط على هذا الحزب وتوجيه رسائل له وتهديده بالعزلة او الاشتباك الداخلي، من اجل تقديم تنازلات سياسية في ظل الصراع الحاصل حالياً.