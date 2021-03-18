لبنان

شادي السيد مؤيدا مطالب اتحادات النقل البري: لن يموت لنا حق

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:10
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لفت نقيب السائقين العموميين في الشمال، شادي السيد في بيان، إلى أن الأمور كافة في البلد بحاجة إلى حل كبير بحجم لبنان الدولة .
وقال السيد شاركنا اليوم في اجتماع اتحاد النقل البري، ومن جهتنا فإننا نؤيد مطالب الاتحاد فما يصدرهو نتاج اتصالات ومتابعة دائمة لأوضاع السائقين وقطاع النقل البري في كل لبنان،
 
ومن هنا فإن مطالب الاتحاد تقوم على مبدأ مناصرة كل السائقين من كل الفئات ونحن ايدنا خلال الاجتماع مطالب الاتحاد ونحن شركاء في الحقوق والتطلعات والمعاناة اليومية .
ومن جهتنا  فلنا في الشمال  شجون وهموم هي في صلب اهتمام الاتحاد وسبق أن ايدها رئيس اتحادات النقل البري، النقيب بسام طليس ببيانات حاسمة جازمة مشكورا .
سنمضي في نضالنا وجهدنا وجهادنا ولن يموت لنا حق
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