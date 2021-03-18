وقفة احتجاجية لصيادلة امام وزارة الصحة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عدداً من الصيادلة نفذوا وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة، مطالبين برفع جعالتهم واستيراد الادوية بالكميات المطلوبة.



وأوضحوا في بيان أنهم "توجهوا إلى الوزارة لرفع الصوت،" محذرين من "وجود أنفسهم مضطرين إلى إقفال صيدلياتهم بشكل تام إذا لم تحقق مطالبهم".



وأكد الصيادلة أن "تحركهم ليس موجها ضد المواطن".