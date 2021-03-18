لبنان

الراعي يلتقي ابو شرف وعربيد

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:27
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استقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي،  نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف ورئيس اللجنة الوطنية لادارة اللقاح ضد ڤيروس كورونا الدكتور عبدالرحمن البزري، في حضور المحامي جوزف ابو شرف، وكان عرض للواقع الطبي والصحي في البلاد وعمل اللجنة لمكافحة وباء كورونا والمسار القائم لعملية تلقيح المواطنين.
وكان الراعي التقى رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد الذي اطلع البطريرك على عمل المجلس لا سيما في موضوع ترشيد الدعم من اجل ايجاد طريقة لوقف النزف المالي والنقدي. 
وشدد عربيد بعد اللقاء على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة قادرة وموثوقة تعيد لملمة الواقع في الداخل اقتصاديا ومعيشيا وماليا مشيرا الى ان الامل لا يزال موجودا اذا ما وضعنا خريطة طريق لذلك بدءا بتشكيل حكومة والتوجه بورقة موحدة لمخاطبة المجتمع الدولي.
ومن زوار بكركي الوحدة الفضائية الخاصة لحفظ الامن والسلام في لبنان التابعة للمحكمة الدولية برئاسة القاضي نصري ضو.
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