"لن نعود للصفر"... الحجار: اعتذار الحريري غير وارد ولا حكومة فيها ثلث معطل





وقال الحجار إن "الدستور واضح بهذا الموضوع، تصدر مراسيم التشكيل بالاتفاق ما بين الرئيسين، وفي اللقاء الأخير بين الرئيسين كان واضحاً الحريري بالقول لعون أنه إذا لديك ملاحظات أو أسماء تريد تعديلها أو حقائب أنا جاهز للنقاش ولكنه لم يرد".



وأشار الحجار إلى أن "النقاش في بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيكون من حيث وصلنا إليه ولن نعود للصفر". أكد النائب عن كتلة "تيار المستقبل" النيابية، محمد الحجار، في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن اعتذار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري غير وارد إطلاقا، والمطلوب أن يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون على التشكيلة التي قدمها الحريري بعد مناقشتها.وقال الحجار إن "الدستور واضح بهذا الموضوع، تصدر مراسيم التشكيل بالاتفاق ما بين الرئيسين، وفي اللقاء الأخير بين الرئيسين كان واضحاً الحريري بالقول لعون أنه إذا لديك ملاحظات أو أسماء تريد تعديلها أو حقائب أنا جاهز للنقاش ولكنه لم يرد".وأشار الحجار إلى أن "النقاش في بعبدا اليوم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيكون من حيث وصلنا إليه ولن نعود للصفر".

وأوضح أن "التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف للرئيس عون هو ما يريده المجتمع الدولي وما يريده أكثرية اللبنانين والعرب، حكومة اختصاصيين لا حزبيين من دون ثلث معطل لأي أحد، وسمعنا بيان وزارة الخارجية الروسية في آخر بيان لها، كل العالم يريد حكومة من دون ثلث معطل ورئيس الجمهورية يريد ثلث معطل".