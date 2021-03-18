لبنان

لم يقبضوا رواتبهم منذ أشهر..بزي يتابع ومشرفية ملف موظفي مراكز الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:45
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تابع النائب علي بزي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية ورئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ملف موظفي مراكز الشؤون الاجتماعية الذين لم يقبضوا رواتبهم منذ 5 أشهر.

ونقل بزي عن الوزير مشرفية "ان رواتب 2020 وصلت الى مستحقيها في المراكز كافة بإستثناء 33 مركزا من المفترض ان تقبض رواتبها في آخر هذا الشهر بعد تسوية أوضاعها".
 
أضاف بزي: "اما بالنسبة الى 2021، كان قد طلب ديوان المحاسبة اقفال 80 مركزا والوزارة تعمل على خطة لتقليص عدد مراكزها وسترفعها في مهلة اقصاها اخر هذا الشهر ايضا الى ديوان المحاسبة".

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