القاضي أبو سمرا استجوب ضاهر في ملف أمير الكبتاغون

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، مدير عام الجمارك بدري ضاهر بحضور وكيله المحامي جورج الخوري، بدعوى هدر واختلاس المال العام، في ملف "أمير الكابتاغون".