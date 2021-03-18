لبنان

القاضي أبو سمرا استجوب ضاهر في ملف أمير الكبتاغون

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:40
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استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، مدير عام الجمارك بدري ضاهر بحضور وكيله المحامي جورج الخوري، بدعوى هدر واختلاس المال العام، في ملف "أمير الكابتاغون".
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