لبنان

هل مثل سلامة امام القاضية عون؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 13:07
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كان من المفترض ان يمثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم أمام مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بملف حول تبييض الأموال والتحويلات المالية الى الخارج،

وفي هذا السياق،افادت معلومات الـLBCI ان سلامة،لم يمثل أمام القاضية غادة عون، بل ارسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي تقدم بمعذرة عن موكله.
 
وفي وقت لاحق، قامت القاضية عون، بارجاء جلسة الاستماع الى سلامة الى موعد لاحق، يحدد الاسبوع المقبل.
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