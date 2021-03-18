لبنان

كانوا يسرقون قطع ميكانيك وحديد.. وهذا مصيرهم

Lebanon 24
18-03-2021 | 13:09
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن إقدام خمسة أشخاص يستقلون سيارة من نوع "مرسيدس" فجرا، على سرقة بعض قطع ميكانيك جرافة وزيت ديزل وقطع حديد من امام منزل في بلدة مشمش قضاء جبيل، وعمد سكان المنزل على توقيفهم وتسليمهم الى مخفر لحفد في قوى الامن الداخلي.
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