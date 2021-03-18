هل التزمت الصيدليات بقرار الإقفال؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الصيدليات في طرابلس اقفلت أبوابها رفضا لما آلت إليه أوضاع القطاع، وقد انتقل صيادلة طرابلس إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام الذي نفذ أمام مبنى وزارة الصحة، مؤكدين "أن تحرك اليوم احتجاجي تحذيري وأنهم متمسكون بالمضي بالتحرك حتى تحقيق مطالبهم ومطالب النقابة".

وفي حاصبيا والعرقوب، التزمت الصيدليات قرار الاقفال تحت شعار "اضراب صيادلة لبنان لان امنك الدوائي خط احمر"، تعبيرا عن "رفضها للشح في تسليم الدواء من قبل الشركات وانقطاع اصناف عديدة لديها".